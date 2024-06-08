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За рулем

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Можно ли найти новых «японцев» и «корейцев» за 2 млн рублей у российских дилеров? Легко

Можно ли найти новых «японцев» и «корейцев» за 2 млн рублей у российских дилеров? Легко

В погоне за доступным транспортом многие россияне обращают внимание на бюджетные варианты.  Но как быть, если хочется получить надежный комфортный автомобиль от проверенных брендов с гарантией? Портал Autonews провел исследование и выяснил, что на российском рынке действительно есть предложения от японских и корейских производителей, укладывающиеся в бюджет до 2 млн рублей.

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