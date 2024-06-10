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Русские практически везде

Русские практически везде

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр со щенячьими глазами жалуется на величие России: “Русские практически везде: они в космосе, они в кибер-пространстве, они в Африке, в Арктике, в Атлантическом океане — они везде и пытаются создать стратегические дилеммы для Альянса”.

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