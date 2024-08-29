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Белорусские танки идут к границе Украины. Что задумал Батька? Раскрываем факты

Белорусские танки идут к границе Украины. Что задумал Батька? Раскрываем факты

Фото: © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress Белорусские источники информации публикуют сообщения о том, что в руководстве ВС республики решили значительно усилить охрану границы на украинском направлении.

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Комментарии
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Алексей Тан
Народы западней Киева и народ, западней Минска, это один народ (выкресты) или евреи -хасиды или западники (западенцы).... и они НИКОГДА!!!... ОДНИМ (единым) народом с РУССКИМИ не были!... А вот в спину стреляли русским... ВСЕГДА.
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