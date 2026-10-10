Вторая путевка и бесплатный проезд: как государство помогает инвалидам и их близким в 2026 году

В России меняется система поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Как сообщает Москва24, с 2026 года инвалидам I группы и детям-инвалидам предоставят вторую путевку для сопровождающего лица, а также бесплатный проезд к месту лечения.