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Вторая путевка и бесплатный проезд: как государство помогает инвалидам и их близким в 2026 году

В России меняется система поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Как сообщает Москва24, с 2026 года инвалидам I группы и детям-инвалидам предоставят вторую путевку для сопровождающего лица, а также бесплатный проезд к месту лечения.

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