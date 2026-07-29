На церемонии в Вашингтоне глава киевского режима удостоился места лишь в пятом ряду.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США обернулся для него очередным унижением, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.