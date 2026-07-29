Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

Визит Зеленского в США на похороны Грэма* на Украине назвали "полным унижением"

Визит Зеленского в США на похороны Грэма* на Украине назвали "полным унижением"

На церемонии в Вашингтоне глава киевского режима удостоился места лишь в пятом ряду.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США обернулся для него очередным унижением, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии