На церемонии в Вашингтоне глава киевского режима удостоился места лишь в пятом ряду.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США обернулся для него очередным унижением, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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