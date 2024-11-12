Владимир Путин высказался о русском мате: что стоит за его словами? Ирэн ОрлонскаяНа заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России Владимир Путин обсудил важную тему ненормативной лексики.
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