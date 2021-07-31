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Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»

Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»

"Есть задача, которую поставил президент – в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", – сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, не уточним подоробности того как это сделать.

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