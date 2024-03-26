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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсений Грицюк: «Вообще не ждал от «Автомобилиста» такой игры, против СКА вышла совсем другая команда. Много ребят, которые жертвуют собой на льду – поэтому у них такой результат»

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл пятый матч серии со счетом 4:5 и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

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