Зеленский пошутил в ответ на слова Ле Пен о планах прекратить помощь Украине. При этом он подчеркнул ценность технологического опыта украинской армии для Франции на фоне заявлений Ле Пен о необходимости прекратить финансовую помощь Киеву.
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