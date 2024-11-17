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Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау. Об этом было заявлено на 41-ом заседании государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, прошедшем в Ашхабаде, передает inAktau.

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