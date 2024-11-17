Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау. Об этом было заявлено на 41-ом заседании государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, прошедшем в Ашхабаде, передает inAktau.