The head of the International Monetary Fund has warned financial ministers that widespread AI adoption could erode tax bases across the world as incomes are squeezed by the technology.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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