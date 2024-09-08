В Петербурге объявили итоги выборов по данным экзитпола

Автономная некоммерческая организация соцпомощи и правовой защиты "Добростар" опубликовала во "ВКонтакте" сводные данные экзит-полла ???(опроса на выходе из избирательного участка после процедуры голосования)??? за дни голосования с 6 по 8 сентября в Петербурге.
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