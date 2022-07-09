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Российские Су-35С и МиГ-31БМ сбили два украинских самолета Су-25

Российские Су-35С и МиГ-31БМ сбили два украинских самолета Су-25

В ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

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