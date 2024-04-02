«Поезд здоровья» начал работу в поселках Дзержинска

С 1 апреля в Дзержинске начал свою работу «Поезд здоровья им. Семашко Н.А.». В первый день он работал на базе офиса врача общей практики в поселке Бабушкино, где специалисты провели более 60 консультаций.
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