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Китай

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Отряд кораблей ВМС Китая примет участие в многонациональных учениях в Пакистане

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Отряд кораблей ВМС Китая, состоящий из военных судов "Баотоу" и "Гаоюху", по приглашению пакистанских вооруженных сил примет участие в многонациональных совместных учениях, которые пройдут в Пакистане в феврале этого года, сообщили в четверг в Министерстве обороны КНР.

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