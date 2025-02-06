Отряд кораблей ВМС Китая примет участие в многонациональных учениях в Пакистане

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Отряд кораблей ВМС Китая, состоящий из военных судов "Баотоу" и "Гаоюху", по приглашению пакистанских вооруженных сил примет участие в многонациональных совместных учениях, которые пройдут в Пакистане в феврале этого года, сообщили в четверг в Министерстве обороны КНР.