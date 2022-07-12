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В Евросоюзе поддержали возвращение турбины для «Северного потока» в Германию

В Евросоюзе поддержали возвращение турбины для «Северного потока» в Германию

Еврокомиссия (ЕК) поддержала решение властей Канады отправить в Германию газовую турбину, необходимую для бесперебойной работы газопровода «Северный поток», поскольку это исключит один из поводов сокращения поставок российского газа в Евросоюз.

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