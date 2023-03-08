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Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»

Бывший игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе выступил против закона об иноагентах в стране. 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах».

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