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Царьград

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Зеленский получил удар с тыла. Начались "тихие" расправы над военными

Зеленский получил удар с тыла. Начались "тихие" расправы над военными

Зеленский получил удар с тыла - СМИ всё чаще сообщают, что совершаются нападения на имущество и сотрудников военных ведомств.

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