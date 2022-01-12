Daily Storm

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Российское посольство подтвердило смерть телеведущего Зеленского в Доминикане

Российское посольство подтвердило смерть телеведущего Зеленского в Доминикане

Он скончался в возрасте 46 летПосольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканы известного ведущего Михаила Зеленского.

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