Российское посольство подтвердило смерть телеведущего Зеленского в Доминикане

Он скончался в возрасте 46 летПосольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило информацию о смерти на территории Доминиканы известного ведущего Михаила Зеленского.
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