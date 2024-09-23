ЦБ выпустил памятную монету «Ёжик в тумане». Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, её тираж — 7 тысяч штук.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ЦБ выпустил памятную монету «Ёжик в тумане». Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра, её тираж — 7 тысяч штук.