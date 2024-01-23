Лавров и глава МИД Ирана обеспокоены ростом напряженности в Красном море

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой Хосейн Амир Абдоллахиан заявил об обеспокоенности роста напряженности в Красном море, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.