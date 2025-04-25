«Они вернутся с почестями, а о нас все забудут» - Пореченков жёстко высказался на тему уехавших звёзд

ВС

Владимир Степанян

Пореченков прав только частично. Прав только в том, что эта сволота вернется. Вернется потому, что власть и народ диаметрально противоположные полюсы. Если бы хоть что-то зависело от народа, этой мрази в России уже не было бы никогда. Кто-то оппонируя скажет, но ведь залы на их выступлениях порой без единого свободного места. Да, это так. Только надо иметь ввиду, что население СПб более 5,5 млн человек, плюс близлежащие населенные пункты Ленинградской области. Главные концертные площадки города: БКЗ Октябрьский, вместимость чуть менее 4 тыс. зрителей, СКК - около 25 тыс.,Ледовый дворец- немногим более 12 тыс. ,Дворец спорта Юбилейный - 7 тыс. Центрами сосредоточения оппозиции, ждунов, нетвойнистов, псевдо либералов являются Москва (поближе к Кремлю и Охотному Ряду), Сант-Петербург и Екатеринбург, либерды в этих развращенных городах с избытком, поэтому залы и впредь будут полными. Но это ни в какой мере не отражает мнение народа. Народ никогда не простит предателей и никогда не забудет патриотов- артистов, которых к счастью куда больше, чем пугачевых - хаматовых!