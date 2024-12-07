🤖Робот ищет дом В Северной Калифорнии видимо в результате землетрясения робот пылесос потерял связь со своей базовой станцией и отправился искать свой дом по улицам города.
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🤖Робот ищет дом В Северной Калифорнии видимо в результате землетрясения робот пылесос потерял связь со своей базовой станцией и отправился искать свой дом по улицам города.
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