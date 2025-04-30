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Добрый Мир

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Трамп ответит - мало не покажется: чем грозят Киеву выходки на День Победы

Трамп ответит - мало не покажется: чем грозят Киеву выходки на День Победы

Украина готовится к провокациям на фоне Дня Победы. Об этом 29 апреля в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

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