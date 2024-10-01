Финансовый гороскоп на октябрь: каким знакам повезёт с деньгами

Портал Bankiros.ru опубликовал финансовый прогноз астролога Ларисы Богучарской на октябрь. С 9 октября 2024 года по 4 февраля 2025 года Юпитер, планета-гигант, переходит в ретроградное движение в знаке Тельца.
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