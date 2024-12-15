Юрий Ильинов

«Кокаин для бедных». СМИ раскрыли главный источник дохода сирийского режима Асада Reuters: крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада» обнаружили в Сирии Как сообщает агентство Reuters, в северо-восточном пригороде Дамаска была найдена крупная нарколаборатория, которую обнаружила пришедшая к власти в Сирии оппозиция. Сообщается, что лаборатория занималась выпуском наркотических веществ, в частности каптагона, который называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада». Действующее вещество этого препарата было создано в Германии в середине прошлого века и использовалось в медицинских целях, однако потом было признано психотропным веществом и запрещено. Впоследствии каптагон получил широкое распространение на Ближнем Востоке. В частности, в его употреблении подозревали боевиков, атаковавших Израиль в октябре 2023 года. На Западе считают, что якобы Сирия является основным государством, которое занималось синтезом этого препарата. Найденные в лаборатории партии таблеток каптагона были спрятаны в различных предметах, которые были выложены на поддонах. Также в лаборатории нашли пресс-форму для таблеток и емкости с химикатами, произведенными в Британии, Китае, Индии, Омане, Саудовской Аравии и Ливане. Представители пришедшей к власти сирийской оппозиции уже заявили, что данная лаборатория далеко не единственная, которая была обнаружена на территории Сирии после падения режима Башара Асада. Агентство Reuters отмечает, что, по оценке экспертов, торговля данным наркотическим препаратом могла приносить прежней сирийской власти многомиллиардные доходы. В свою очередь газета The New York Times заявила, что контроль над производством каптагона находился в руках 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, командиром которой был младший брат президента Сирии Махер Асад. По заверению неоднократно бывавшего в командировках в Сирии генерал-лейтенанта, депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, психотропное вещество каптагон действительно было широко распространенов Сирии. В частности, как указывал генерал, теблетки каптагона употребляли как боевики вооруженной оппозиции и сирийские террористы, так и проправительственные незаконные вооруженные формирования После приема этих препаратов бойцы не чуствовали ни страха, ни усталости. Что касается 4-й бронетанковой дивизии под командованием Махера Асада, то, по воспоминаниям генерала, это была неприкосновенная дивизия, которая занималась в тылу поборами с населения.