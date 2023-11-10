Семейство смартфонов Xiaomi 14 будет использовать передовую 232-слойную флеш-пам...

Семейство смартфонов Xiaomi 14 будет использовать передовую 232-слойную флеш-память марки YMTCЕщё в октябре прошлого года стало известно, что Apple планировала использовать в своих смартфонах iPhone твердотельную память производства китайской компании YMTC, но изменения в правилах экспортного контроля лишили её такой возможности.