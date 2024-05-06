Во Владимирскую область привезли крупнейшую партию вакцины против кори

Вакцина комбинированная - содержит компоненты против кори, краснухи и паротита.Во Владимирскую область привезли крупнейшую за последнее время партию вакцины против основных детских инфекций - кори, краснухи и паротита.
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