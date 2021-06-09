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На Олимпиаду в Японии могут допустить местных зрителей

На Олимпиаду в Японии могут допустить местных зрителей

Не утихают споры среди чиновников Японии касательно судьбы Олимпиады. Все больше спортивных функционеров  и организаторов Олимпийских игр в Токио по мере вакцинации населения от коронавируса склоняются к их проведению при участии местных зрителей.

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