Ван И заявил о тщетности попыток вбить клин между Россией и Китаем

Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество, и достижение направленной против Пекина и Москвы цели относится к области фантазий, заявил глава МИД Китая Ван И по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии