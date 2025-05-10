Ван И заявил о тщетности попыток вбить клин между Россией и Китаем

Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество, и достижение направленной против Пекина и Москвы цели относится к области фантазий, заявил глава МИД Китая Ван И по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.