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В Казахстане под уголовное преследование попали блогеры Анастасия Ахметова и Эльмира Кулакова, выступавшие против русофобии

В Казахстане под уголовное преследование попали блогеры Анастасия Ахметова и Эльмира Кулакова, выступавшие против русофобии

В Казахстане задержали блогеров Анастасию Ахметову и Эльмиру Кулакову (Вайс). В отношении женщин расследуется уголовное дело по ст.

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Андрей

Как то посылали войска спасать анус казахского президента ... Может и приличных людей спасём? А то как то дермецом несет со стороны стана казаков?((