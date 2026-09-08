В Казахстане под уголовное преследование попали блогеры Анастасия Ахметова и Эльмира Кулакова, выступавшие против русофобии

В Казахстане задержали блогеров Анастасию Ахметову и Эльмиру Кулакову (Вайс). В отношении женщин расследуется уголовное дело по ст.
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Как то посылали войска спасать анус казахского президента ... Может и приличных людей спасём? А то как то дермецом несет со стороны стана казаков?((