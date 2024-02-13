Быстрее выходных заканчиваются только деньги

Услышав фразу: - Но я ведь женщина! … понимаешь – аргументы у неё закончились и в ход пошли козыри. Говорят, что где-то есть баба, которая просто любит своего мужика и не придумывает ничего лишнего, но её никто никогда не видел.
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