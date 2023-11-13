Чаще всего тульские автомобилисты получают штрафы за превышение скорости и нарушение разметки

В Тульской области действует целый комплекс мер для фиксации нарушений на дорогах – это и посты ДПС, и камеры фотовидеофиксации, и даже специальная "горячая линия", куда может позвонить каждый и сообщить о нарушении.
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