Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Военблогеры не поспевают за Трампом

Военблогеры не поспевают за Трампом

Следует отдать Трампу должное: оранжевый дед со своей командой каждый день столько нового контента вбрасывает, что в первый же рабочий месяц в одно лицо перекрыл хоровое нытьё отечественных военблогеров - они теперь не успевают сконцентрироваться и выработать единую пораженческую позицию по всем новым вводным.

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