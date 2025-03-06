Военблогеры не поспевают за Трампом

Следует отдать Трампу должное: оранжевый дед со своей командой каждый день столько нового контента вбрасывает, что в первый же рабочий месяц в одно лицо перекрыл хоровое нытьё отечественных военблогеров - они теперь не успевают сконцентрироваться и выработать единую пораженческую позицию по всем новым вводным.
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