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У жены экс-директора курской корпорации развития нашли BMW X6 с номером 777

У жены экс-директора курской корпорации развития нашли BMW X6 с номером 777

Автомобиль BMW X6 с номером 777 обнаружили у жены бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, который арестован по делу о незаконном получении денег при строительстве оборонных сооружений в регионе, передает РИА Новости.

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