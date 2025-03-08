У жены экс-директора курской корпорации развития нашли BMW X6 с номером 777

Автомобиль BMW X6 с номером 777 обнаружили у жены бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, который арестован по делу о незаконном получении денег при строительстве оборонных сооружений в регионе, передает РИА Новости.
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