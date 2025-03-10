Внутри страны идет откровенный саботаж: не выполняются даже личные поручения Верховного

БлокнотРУ 189,6 тыс подписчиков Главные темы, которые сейчас вовсю муссируются в СМИ и на других платформах, это разные заявления политиков из Европы, которые громко и визгливо орут о том, что будут воевать с Россией, даже без помощи США.