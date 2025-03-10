Внутри страны идет откровенный саботаж: не выполняются даже личные поручения Верховного

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Комментарии
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АндрейБорков
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2 час.
Юрий Волков
В думе лоббисты (читай коррупционеры) 30 лет не могли принять закон о конфискации имущество за коррупцию. Чего от них ожидать, если там одни и те же места просиживают...
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1 час.
ЮВ
Юрий Волков
Интересное словосочетание &quot;освоить бюджет&quot;... Главный смысл в первом слове, несомненно.
Ответить
1 час.
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