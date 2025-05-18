Черчесов о возможной победе "Краснодара" в РПЛ: в футболе нет понятия "должен"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, должен ли "Краснодар" стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в футболе нет понятия "должен", передает "Матч ТВ".
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