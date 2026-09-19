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Нижегородская правда

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На 72‑х избирательных участках в Нижегородской области применяются тифлоинформационные технологии

На 72‑х избирательных участках в Нижегородской области применяются тифлоинформационные технологии

В Нижегородской области на выборах открыты 2 174 избирательных участка. На 72‑х из них применяются тифлоинформационные технологии для незрячих избирателей, сообщает облизбирком.

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