США, предположительно, готовят сделку по продаже оружия Израилю на сумму в $8 млрд

Администрация президента США Джо Байдена намерена продать Израилю пакет вооружений на сумму $8 млрд. Госдепартамент США "неофициально" поставил конгресс в известность о возможной передаче оружия, портал Axios со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии