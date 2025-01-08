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Закон, порядок, государство

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«Торнадо» группировки войск «Восток» уничтожило пункт временной дислокации механизированной бригады ВСУ

«Торнадо» группировки войск «Восток» уничтожило пункт временной дислокации механизированной бригады ВСУ

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированный пункт временной дислокации личного состава, а также район скопления боевой техники подразделений ВСУ.

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