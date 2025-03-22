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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «Новичок обыграл меня один на один 20 раз подряд. Его звали Крис Пол»

«Мне позвонил знакомый, говорит: «У меня тут новичок, который готовится к драфту. Я сказал ему, что ты единственный, кто сейчас в форме, чтобы сыграть один на один».

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