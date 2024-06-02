«Пушки и масло»: в России создается два неформальных контура управления – группа Шойгу теряет влияние

Кадровые перестановки в правительстве и администрации президента России после выборов главы государства свидетельствуют о создании двух контуров управления государством в неформальном руководящем органе, который эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» определили по аналогии с советской эпохой, как «Политбюро 2.