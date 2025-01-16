Avia.pro - СМИ Ростовская область, город Аксай. На центральной площади два "благодетеля" в форме, украшенной православными шевронами, громко и уверенно выступают.
«Я не могла молчать»: В Ростовской области иноземцы устроили концерт для поддержки ветеранов, деньги они тратили на свои нужды
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ВТ
Владимир Тимошков
В кишлаки! Воспитать в подворотне.
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17 час.
АС
Александр Смелов
Новости страны всё более сводятся к проблемам "насилия" нашего общества мигрантами и запоздалой реакцией власти на это. Идёт война, а в тылу - всё более возрастающая армия - 6-ти миллионная, если не врагов, то и не друзей нашего народа, жаждующая только благ для себя и себе родных за счёт нашего народа. Доколе?
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17 час.
Вадим Кузнецов
Не надо их сейчас выдворять из России. Рано это. То, что они сделали, называется "мошенничество" (УК РФ ст.159). А именно пункт 2: Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Их поступок - ничем не лучше организации фальшивой лотереи, даже хуже. Так что вышвырнуть их из России конечно же нужно. Но ТОЛЬКО после суда, приговора и отсидки. В данной ситуации, учитывая особый цинизм преступников, никакого штраа не должно быть. Полноценная отсидка. А вот потом можно и самогом под копчик.
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13 час.
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