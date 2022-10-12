Global Times: США зарабатывают на европейской катастрофе

Экономическая политика США вызывает обеспокоенность у стран Европы. Обогащение Вашингтона за счет энергетического кризиса в ЕС становится поводом для открытой критики в сторону американских партнеров, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь.
Экономическая политика США вызывает обеспокоенность у стран Европы. Обогащение Вашингтона за счет энергетического кризиса в ЕС становится поводом для открытой критики в сторону американских партнеров, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь.
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