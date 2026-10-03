Коц: В Киеве мы просто повторяем то, что бандеровцы сделали в Херсоне

Удары по мостам в Киеве не ставят целью их обрушение. Основная задача – остановить движение, нарушив логистику между правым и левым берегом.
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