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Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников

Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников

Украина продолжает попытки атак по объектам на сопредельных российских регионах. Несмотря на значительные потери беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в последнее время украинская сторона в разы увеличила их использование.

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