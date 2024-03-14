Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников

Украина продолжает попытки атак по объектам на сопредельных российских регионах. Несмотря на значительные потери беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в последнее время украинская сторона в разы увеличила их использование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)