685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров Ксения Собчак много лет выступает за толерантность к чужой сексуальности и говорит об этом открыто.