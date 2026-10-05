TDK показала первый в мире дисплей для умных очков с прямой проекцией на сетчатку

Японская компания TDK https://www.tdk.com/en/news_center/press/20261002_01.html в пресс-релизе о технологии для создания сверхкомпактного полноцветного лазерного модуля (FCLM) — одного из самых миниатюрных устройств такого типа в мире, — а также устройства управления полноцветным лазером видимого диапазона, поддерживающим разрешение 4K.
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