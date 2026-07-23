Госдума разрешила судимым за контрабанду и участие в ОПГ заключать контракт с ВС РФ

Константин Самарин

То-есть теперь весь уголовный сброд сможет проявлять свои преступные навыки уже и на СВО. Вопрос, нафиг им нужно будет защищать Россию. Это-ж первые претенденты в перебежчики. И кто даст гарантии, что оказавшись в районе боевых действий, они не станут наводить там тюремные порядки. Да и многие-ли из них окажутся на ЛБС? Отсидятся во второй линии на складах и кухнях, зато потом, через месяц "искупления грехов", получат статус "Участник СВО", со всеми привелегиями, смогут снова взяться за старое, еще и прикрываясь статусом. Неужто в российской армии на столько дефицит с бойцами, что уже участников ОПГ приходится отправлять на СВО? Эдак, скоро дойдет до того, что и из маньяков и серийных убийц приговоренных к пожизненному, надумают формировать боевые подразделения