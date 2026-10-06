Россиянки начали продавать «магические» апельсины за 500 рублей

В России начали продавать апельсины, якобы способствующие зачатию, за 500 рублей. Ритуал предполагает обмен фруктом между беременной и женщиной, желающей стать матерью.
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