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Царьград

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Россиянки начали продавать «магические» апельсины за 500 рублей

Россиянки начали продавать «магические» апельсины за 500 рублей

В России начали продавать апельсины, якобы способствующие зачатию, за 500 рублей. Ритуал предполагает обмен фруктом между беременной и женщиной, желающей стать матерью.

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